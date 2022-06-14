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بينها نواكشوط.. توقع هطل أمطار على 10 ولايات

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية ، أنها تتوقع تساقط الأمطار ما بين 17-27  يونيو على عدة مناطق في موريتانيا، بينها العاصمة نواكشوط.

وقالت الهيئة في نشرتها الجوية الصادرة، أمس الاثنين، إن الظروف ستكون ملائمة في الأيام المقبلة لصعود المدارية نحو الشمال مع هبوب الرياح المعتدلة، ما سيؤدي إلى تكوين سحب قد تنتج عنها تساقطات مطرية.

وأوضحت الهيئة أن ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابة، وكيدي ماغا، وكوركول وتكانت وآدرار وانشيري وداخلت نواذيبو، وتيرس الزمور، ونواكشوط، ستشهد تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة في في الأيام المقبلة.

ودعت الهيئة السائقين إلى “اليقظة” بين المحاور الطرقية، مشددة على أن من المتوقع أن تصاحب الأمطار رياح قوية.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة

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