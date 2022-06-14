كورونا .. 107 حالات نشطة من كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، و 13 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات النشطة من فيروس كورونا وصلت 107 حالات.

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 734 فحصا على عموم البلاد، منها 677 فحصا سريعا و 57 فحصا مخبريا.

ووصل عدد الإصابات منذ وصول الجائحة إلى موريتانيا مارس 2020 إلى 59260، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 58171، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.