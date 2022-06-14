App Store
أخبار

كورونا .. 107 حالات نشطة من كورونا في موريتانيا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، و 13 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة. 

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات النشطة من فيروس كورونا وصلت 107 حالات.

وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 734 فحصا على عموم البلاد، منها 677 فحصا سريعا و 57 فحصا مخبريا.

ووصل عدد الإصابات منذ  وصول الجائحة إلى موريتانيا مارس 2020 إلى 59260، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 58171، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

مقالات ذات صلة

طريق الموت.. يسلكه موريتانيون لمطاردة الحلم الأميركي

منذ 14 ساعة

موريتانيا .. تسجيل 5 إصابات جديدة من كورونا

منذ يوم واحد

100 قتيل في هجوم لجماعات مسلحة في بوركينا فاسو

منذ يوم واحد

غزواني يشارك في منتدى أفريقيا للرؤساء التنفيذين 

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى