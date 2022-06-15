هذا ما قاله غزواني في منتدى رؤساء أفريقيا

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الإصلاحات التي انتهجتها حكومته خلال السنوات الماضية كانت عاملا “أساسيا” في تعزيز ثقة المستثمرين.

ولد غزواني كان يتحدث أمس الثلاثاء، خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا في كوت ديفوار.

وأَضاف ولد غزواني أن موريتانيا تقدم نفسها “كبلد ينعم بالسلام والاستقرار والأمن يتوفر على فرص اقتصادية هائلة”.

وأشار إلى أن استراتيجيتهم تركز أساسا على تنمية القطاع الخاص والشراكة الجيدة بين القطاعين العام والخاص”.

واستعرض ولد غزواني في خطابه فرص الاستثمار المتوفرة في موريتانيا في مجالات عدة بينها الاستثمار في الصيد، والتنمية الحيوانية، والزراعة، إضافة إلى النفط.

ودعا الرئيس إلى استغلال هذه الفرص الاستثمارية، مشددا على أن الإصلاحات التي أجريت مؤخرا تشكل مصدر جذب لمزيد من الاستثمارات بحجم أكبر خاصة في مجال الصناعات الاستخراحية.

وخلص إلى القول: “، إن قطاعات مثل البنى التحتية والزراعة والصيد والتقنيات الجديدة، تشكل بالنسبة للمستثمرين من كل الجنسيات مجالات استثمارية واعدة”.