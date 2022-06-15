النيجر.. مقتل 8 عناصر شرطة في هجوم مسلح

قُتل 8 عناصر شرطة وأصيب 33 في هجوم استهدف مقرهم في مدينة واراو في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وقالت وزارة الدفاع في النيجرية في بيان: “قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم، تعرّضت مفرزة الدرك الوطني في واراو لهجوم شنّته مجموعات مسلحة إرهابية على متن عشرات الدراجات النارية والعربات”.

وأضافت أنّ “الحصيلة المؤقتة للهجوم تفيد بمقتل 8 عناصر شرطة وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم 6 جروحهم خطرة”، مؤكدة أنّ “حوالى 50 إرهابياً قتلوا أثناء التصدي للمهاجمين”.

وبحسب الوزارة، فإنّ الهجوم استهدف مفرزة الدرك المولجة “تأمين القرى المجاورة” لواراو؛ المدينة الواقعة على مقربة من بوركينا فاسو.

ولفتت إلى أنّ “رد الفعل النشط لعناصر المفرزة، إضافة إلى التعزيزات البرية والجوية، سواء الوطنية أو من جانب الشركاء، أتاح دحر العدو”.