فرنسا تعلن اعتقال قيادي “بارز” في داعش في مالي

أعلن الجيش الفرنسي، الأربعاء، اعتقال قيادي بارز في تنظيم “داعش” بجمهورية مالي.

وقال متحدث الجيش إنه “في مساء 11-12 يونيو/ حزيران، وخلال عملية لقوات برخان (الفرنسية) تم القبض على أمية ولد البقاعي، القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الصحراء الكبرى”، وفقا لموقع “فرانس 24”.

ولم يعلن متحدث الجيش الذي لم يذكر الموقع اسمه، تفاصيل أخرى عن العملية، كما لم تعلق السلطات في مالي حول الأمر.

وأعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، الاثنين، أن الجيش الفرنسي سيغادر رسميّا قاعدة ”ميناكا“ العسكرية في شمال شرق مالي، لتسليمها للقوات المسلحة المالية، في المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب قوة برخان المناهضة للمتشددين من البلاد.

ووفقا لما نقلته وكالة ”فرانس برس“، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الجنرال باسكال ياني، خلال مؤتمر صحفي، أن الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائيا ”في نهاية الصيف“ مع نقل معقلهم الرئيس في غاو إلى القوات المسلحة المالية.

وتضم قاعدة ميناكا في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية تاكوبا، والتي تهدف لمساعدة القوات المالية على أن تصبح أكثر استقلالية.