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لمكافحة “الجوع”.. فرنسا تدعم موريتانيا بمليوني يورو

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

أعلنت فرنسا دعم موريتانيا بأكثر من مليوني يورو لمكافحة الانعدام الأمن الغذائي والجوع في البلاد.

وقالت السفارة الفرنسية في موريتانيا، إن فرنسا تدعم موريتانيا في مكافحة انعدام الأمن الغذائي لعام 2022 بمليونين واربعمائة ألف يورو.

وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، إن دعم فرنسا موريتانيا يأتي كجزء من 554 مليون يورو موجهة لدعم دول أفريقيا جنوب الصحراء.

واعتبرت أن هذه الدول تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية التي أدت بحسبها إلى “ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأزمة في سلاسل إمدادات القمح”.

وتابعت “تواجه فرنسا الابتزاز الغذائي الذي تمارسه روسيا باستنفار طاقتها بتقديم الدعم للبلدان والسكان الأكثر هشاشة”.

وأشارت إلى أن 800 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم، وهو ما يمثل شخص واحد من أصل 9 أشخاص.

وكانت الخزائنة الأمريكية قد قالت ابريل الماضي إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يدفع ما لا يقل عن 10 ملايين شخص إلى الفقر في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية.

حذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية بداية هذا الشهر، من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة في منطقة القرن الأفريقي مع احتمال طول أمد أسوأ جفاف في أكثر من 40 عاما وتحوله إلى خامس موسم على التوالي من نقص أمطار.

وذكرت الوكالات في بيان مشترك أن موسم الأمطار بين مارس آذار ومايو أيار يبدو الأكثر جفافا على الإطلاق على الأرجح، مما يتسبب في تدمير سبل المعيشة وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في إثيوبيا والصومال وأنحاء من كينيا بما في ذلك خطر المجاعة في الصومال.

واقترن الجفاف مع زيادة عالمية في أسعار الغذاء والوقود بسبب الحرب في أوكرانيا ويؤثر على الملايين في أنحاء القارة.

 

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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