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أخبارمجتمع

موريتانيا قطعت أشواطا “هامة” في تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، إن موريتانيا قطعت أشواطا هامة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم.

الوزيرة كانت تتحدث خلال مشاركتها أمس الثلاثاء في الدورة ال 15 للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقدة بنيويورك.

واعتبرت الوزيرة أن الإنجازات شملت إصدار بطاقة إعاقة يستفيد أصحابها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون ترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أمين صحي لما يزيد على 2.000 شخص من ذوي الاعاقة، وتخصيص نسبة 5% من كل اكتتاب داخل الوظيفة العمومية لصالحهم.

وأضافت أن موريتانيا نظمت مسابقة وطنية لحملة الشهادات خاصة بذوي الإعاقة استفاد منها 100 شخص أصبحوا موظفين في مختلف القطاعات الوزارية والحكومية.

وتابعت: “الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمومية في موريتانيا للأشخاص ذوي الإعاقة، مكن من قطع أشواط مهمة في مجال ترقية وحماية حقوقهم غير منقوصة“.

وأكدت أنه تم اعتماد بند خاص في ميزانية الدولة لتوفير المعدات الفنية من مقاعد متحركة وعكاكيز وعصي بيضاء وأدوات التعليم المتخصص.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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