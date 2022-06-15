الحكومة: هذا هو سبب انقطاعات الكهرباء الأخيرة

قالت الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، إن سبب انقطاعات الكهرباء الأخيرة المتكررة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يعود إلى نقص في المحروقات.

وقال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، ماء العينين ولد اييه، إن الشركة الموردة للمحروقات إلى موريتانيا، استوردت شحنة اتضح بعد فحصها أنها لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

وأضاف ولد اييه، أن السلطات الموريتانية ألزمت الشركة الموردة للمحروقات، باستبدال الشحنة بأخرى، مؤكدا أنها ستصل في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

ولد اييه الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، المخصص للتعليق على نتائج مجلس الوزراء الموريتاني، تطرق إلى أسعار المحروقات عالميا، قائلا إن موريتانيا تنفق على كل لتر بنزين في موريتانيا يستهلكه المواطن 323 أوقية قديمة، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيكلف خزينة الدولة مائة مليار أوقية خلال العام الجاري.

وأشار ولد اييه إلى أنه في الوقت الذي رفعت فيه العديد من دول العالم أسعار المحروقات، ما يزال سعره ثابتا في موريتانيا.

وقال الوزير «إن هذا الأمر يجب أن يثمن»، متسائلا في الوقت ذاته عن إمكانية مواصلة هذا الجهد مستقبلا نظرا للظروف الدولية.