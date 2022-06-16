وضع غزواني حجر تأسيسها.. ماهي قرية الصناعة التقليدية؟ 

وضع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، حجر الأساس لقرية مخصصة للصناعة التقليدية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فما هي هذه القرية الممولة من طرف الدولة الموريتانية؟

وتعنى هذه القرية بتطوير وتفعيل آداء الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الموريتاني، وستكلف خزينة الدولة 4 مليارات و 314 مليون أوقية قديمة.

وستتوفر هذه القرية، التي من المتوقع أن تكتمل أشغالها بعد سنتين، على جناحين للعرض بمساحة إجمالية تقدر ب 12730 مترا مربعا، و100 ورشة ومنصة عرض، و أجنحة للإنتاج تضم 150 ورشة على مساحة 5645 مترا مربعا، ومدرسة للتكوين.

وتتكون هذه المدرسة من 44 فصلا دراسيا ومكتبا إداريا على مساحة قدرها 2225 مترا مربعا، وفق المصدر ذاته.

وتضم هذه القرية الثقافية، مبان لإدارة الإشراف تتضمن 35 مكتبا على مساحة قدرها 1015 مترا مربعا، و مسجدا يتسع ل 300 مصل، ومواقف للسيارات تتسع ل 65 سيارة بمختلف الأحجام، و مطعمين كبيرين.

كما تتوفر هذه القرية على فضاء للزوار يأوي 230 شخصا، وملحقات فنية متنوعة على مساحة 300 متر مربع، و نقطة للتفتيش على مساحة قدرها 36 مترا مربعا.