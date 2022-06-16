جامعة “نواكشوط” تنظم مسرحية حول “الوحدة الوطنية”

نظم مركز الخدماتي للجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، مسرحية حول الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

المسرحية التي نظمت في دار الشباب القديمة تدخل في إطار حطة “إنصاف–مواطنة–تماسك الاجتماعي” التي تهدف إلى “حماية الوحدة الوطنية وتعزيزها“.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، إنه “يشعر بالفخر والاعتزاز بالمواهب الطلابية التي أدت المسرحية، وأدته بمهنية عالية وتمكن“، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير، أن التحديات التي تواجه موريتانيا، هي التي جعلت ولد الغزواني يطلق خطة “إنصاف” من أجل “تجاوز رواسب الماضي السحيق والقضاء على المسلكيات الناجمة عنه“، وفق تعبيره.

وشكر الوزير الطلاب على عملهم ومساهمتهم في “التحسيس والتوعية حول ضروروة تجاوز العقليات والمسلكيات المتخلفة التي تهدد الوحدة الوطنية وتقوض تماسك المجتمع“، على حد تعبيره.