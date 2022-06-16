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ثقافة وفن

جامعة “نواكشوط” تنظم مسرحية حول “الوحدة الوطنية”

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد

نظم مركز الخدماتي للجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، مسرحية حول الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

المسرحية التي نظمت في دار الشباب القديمة تدخل في إطار حطةإنصافمواطنةتماسك الاجتماعيالتي تهدف إلىحماية الوحدة الوطنية وتعزيزها“.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، إنهيشعر بالفخر والاعتزاز بالمواهب الطلابية التي أدت المسرحية، وأدته بمهنية عالية وتمكن، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير، أن التحديات التي تواجه موريتانيا، هي التي جعلت ولد الغزواني يطلق خطةإنصافمن أجلتجاوز رواسب الماضي السحيق والقضاء على المسلكيات الناجمة عنه، وفق تعبيره.

وشكر الوزير الطلاب على عملهم ومساهمتهم فيالتحسيس والتوعية حول ضروروة تجاوز العقليات والمسلكيات المتخلفة التي تهدد الوحدة الوطنية وتقوض تماسك المجتمع، على حد تعبيره.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد

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