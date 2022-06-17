نيجيريا.. السلطات تحرر 35 امرأة من الاختطاف

أنقذت السلطات النيجيرية، 35 امرأة مختطفة في ولاية أنامبرا، جنوب شرقي البلاد.

وقال متحدث شرطة أنامبرا، توجوكو أكينغا، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة نفذت عملية في منطقة نكبور إثر تلقيها بلاغات من الأهالي.

وأضاف أن الشرطة حررت 35 امرأة، بينهن 4 حوامل، إثر عملية أمنية في مبنى يُعرف بأنه “مصنع أطفال”.

ولفت إلى اعتقال 3 متهمين في العملية، ومصادرة أموال وأسلحة وذخيرة.

وتشهد المنطقة الجنوبية من نيجيريا حالات اختطاف للنسوة بهدف تشغيلهن في مصنع الأطفال.

وكانت الشرطة النيجيرية حررت العام الماضي 24 امرأة حامل و11 طفلا من “مصنع أطفال” في مدينة كروس ريفر.