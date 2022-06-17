وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا مع موريتانيا “قوية ومتينة”

قال وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبد العزيز، إن بلاده حريصة على توطيد التعاون مع موريتانيا، واصفا علاقات البلدين بـ”القوية والمتينة”، منذ عدة عقود.

جاءت تصريحات الوزير السعودي، بعيد لقاء جمعه اليوم الجمعة، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف فيصل بن فرحان بن عبد العزيز، أن “مستوى التنسيق بين موريتانيا والسعودية، عال وممتاز، وهناك تبادل للآراء وتنسيق وتوافق كبير فيما يتعلق بالجوانب السياسية” حسب تعبيره.

وأشار إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية، حريصة على مزيد من التعاون في الجوانب التنموية والاقتصادية، مؤكدا عزم الحكومة السعودية، العمل مع نظيرتها الموريتانية، على استكشاف المزيد من هذه المجالات لتعزيز التعاون البيني، داعيا إلى تعزيز هذا التعاون.

ووصل فيصل بن فرحان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة إلى نواكشوط، في مستهل زيارة عمل لموريتانيا تدوم يوما واحدا، التقى خلالها نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

كما تم استقباله من طرف الرئيس الموريتاني، وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية فقد تطرق اللقاء لمجالات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره خدمة للمصالح المشتركة للشعبين .

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