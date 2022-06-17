الأرصاد الجوية تتوقع هطْلَ أمطار في جميع الولايات

تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا هطل أمطار خفيفة إلى معتدلة، وأحيانا قوية غدا السبت على ولايات الحوضين ولعصابه وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنة وتكانت وآدرار وإينشيري وجنوب داخلت انواذيبو وتيرس الزمور واترارزه وانواكشوط.

وقالت الهيئة إن الحالة العامة للطقس تتميز يوم غد السبت، بمرور الجبهة المدارية جنوب داخلت انواذيبو وشمال إينشيري وآدرار وبالقرب من بئر أم اكرين، وستؤدي هذه الوضعية إلى هبوب الرياح الموسمية مع احتمال تساقط أمطار على الولايات المذكورة.

وأضافت في نشرتها اليومية أن درجات الحرارة ستتراجع على عموم التراب الموريتاني، بينما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على جنوب تيرس الزمور وآدرار.

وبالنسبة لمدينة انواكشوط: ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية إلى غربية مع انخفاض في درجات الحرارة، بينما ستكون الرؤية عموما جيدة والسماء ستكون غائمة مع احتمال تساقط أمطار.

وتوقعت تسجيل درجات حرارة على النحو التالي:

بئر أم اكرين……………………………………24-43

إزويرات……………………………………….27-40

أوجفت………………………………………..25-38

شنقيط………………………………………..24-37

أطار…………………………………………26-41

وادان…………………………………………24-38

اكجوجت……………………………………….26-40

انواذيبو……………………………………….19-28

نواكشوط………………………………………23 -34

بوتيلميت……………………………………… 25-38

ألاك…………………………………………25-38

مقطع لحجار…………………………………….25-38

بوكى…………………………………………25-37

روصو………………………………………..24-39

كيهيدي………………………………………..25-36

مقامه…………………………………………25-34

إمبود…………………………………………25-34

سيلبابي……………………………………….25-32

كيفه…………………………………………26-35

كنكوصه……………………………………….25-33

باركيول……………………………………….25-35

تجكجه………………………………………..25-36

تيشيت………………………………………..26-36

لعيون………………………………………..25-33

النعمة………………………………………..26-33

ولاته…………………………………………26-34