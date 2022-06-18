تمت السيطرة عليه.. حريق يوقف أحد أكبر مصانع الحديد في موريتانيا

اندلع مساء أمس الجمعة حريق في موصلات كهربائية مرتبطة بمصنع كلب الغين رقم 2، التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، ورغم السيطرة على الحريق إلا أن المصنع توقف عن العمل “مؤقتًا وجزئيًا”.

وقال مراسل “صحراء ميديا” في ازويرات إن الحريق اندلع في الموصلات المرتبطة بأحد غرابيل المصنع، حيث تتم معالجة الصخور المشبعة بالحديد الخام.

وأضاف أن الحريق أثار موجة من الرعب في أوساط عمال المصنع، ولكن تدخل فرق الحماية المدنية مكن من السيطرة عليه في “ظرف وجيز”، وفق تعبير مصدر في المصنع.

وتزامن الحريق مع أشغال لحامة وسباكة في الموقع، تقوم بها شركة متعاقدة مع (سنيم)، فيما لم يحدد حتى الآن بشكل رسمي السبب المباشر للحريق.

وقال المراسل إن العمل في المصنع “توقف بشكل جزئي ومؤقت”، ويعد المصنع من أحدث منشئات الشركة الموريتانية المختصة في استغلال مناجم الحديد في شمال البلاد.

وسبق أن شهدت غرابيل المصنع عدة حرائق، قبل عدة سنوات، ما دفع الشركة إلى تشديد إجراءات السلامة وهو ما مكنها من الحد من الحرائق بشكل كبير.