بعد ألف يوم من العمل.. شركة “كاراب” تحتفي بسائقيها

احتفت شركة “كاراب” للنقل، مساء اليوم السبت، في العاصمة نواكشوط بـ”السائقين” الذين يعملون معها لأكثر من ألف يوم.

وشهد النشاط توزيع جوائز نقدية على عدد من “السائقين” بعد فوزهم في قرعة أجرتها الشركة.

النشاط شهد رسم لوحة لإسم محمد صلى الله عليه والسلم بسيارات “السائقين” المشتركين في خدمتها، نصرة للرسول الكريم.

وبحسب الشركة، فإن اختيار اسم محمد صلى الله عليه وسلم لرسمه بالسيارات جاء بعد أن صوت عليه أكثر من 600 سائق في استفتاء أجرته “كاراب”

وقال نائب مدير شركة “كاراب” دحان ولد بيده، إن هذا النشاط جاء للاحتفاء بالسائقين بعد ألف يوم من العمل مع الشركة.

وأضاف في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أن هذا النشاط كان فرصة للقاء “السائقين” وتوزيع جوائز نقدية عليهم، مؤكدا أن الشركة ستطلق العام المقبل جوائز أخرى لتحفيز السائقين على المثابرة في العمل.

وأشار ولد بيده إلى أن الشركة حققت في ظرف وجيز نجاحا كبيرا، وذلك بسبب “جودة الخدمة” وتعاملها المرن مع زبنائها و”السائقين” المسجلين في خدمتهم”.

وتابع: “اليوم وصل عدد السيارت المشتركين في خدمة كاراب نحو 6 آلاف سيارة، وأصبحنا نغطي مناطق العاصمة نواكشوط، كل هذا بفضل الاستراتيجية التي اتبعتها الشركة من أجل تحقيق النجاح”.

فيما قال أحد الفائزين بجوائز “كاراب”، إن هذه الشركة استطاعت أن توفر له دخلا إضافيا مثل كثير من المشتركين في خدمتها.

وأضاف أنه كان من الأوائل الذين سجلوا في خدمة “كاراب” عند تأسيسها، معتبرا أنها تمكنت من توفير آلاف فرص العمل للشباب الموريتاني وساعدت في امتصاص البطالة.