الأمطار تكسر حاجز 70 مم في مدينة وادان

قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، إن مقاييس الأمطار سجلت هطل كميات من أمطار “قوية” على مدينة وادان في ولاية أدرار، شمالي موريتانيا، وصلت إلى 79 مم.

وأَضافت الهيئة خلال متابعتها لهطل أمطار على عدد من المناطق في موريتانيا ليل السبت/الأحد، أن تساقطات مطرية غزيرة شهدتها مدينة وادان عند الساحة الحادية عشر بالتوقيت المحلي.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قد توقعت هطل أمطار خفيفة إلى معتدلة، وأحيانا قوية أمس السبت على ولايات الحوضين ولعصابه وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنة وتكانت وآدرار وإينشيري وجنوب داخلت انواذيبو وتيرس الزمور واترارزه وانواكشوط.

وأضافت في نشرتها اليومية أن درجات الحرارة ستتراجع على عموم التراب الموريتاني، بينما ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على جنوب تيرس الزمور وآدرار.