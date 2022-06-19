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وزير الشؤون الإسلامية: إجراءات الحج كانت شفافة

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
وزير الشؤون الإسلامية،الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب

قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا الداه سيدي أعمر طالب، إن إجراءات الحج التي أشرفت عليها الوزارة هذا العام كانت “شفافة”.

جاء ذلك في منشور نشرته الوزارة على صفحتها في “الفيسبوك”، أمس السبت، ردا على تدوينات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن حرمان البعض من الحج على الرغم من فوزهم في القرعة التي أجرتها الوزارة الشهر الماضي.

وبحسب الوزير، فإن الأشخاص الذين ابدوا “تظلما” لا يوجد واحد منهم ممن تأهلوا في القرعة، مؤكدا على أن القرعة كانت “شفافية”.

وأشار الوزير إلى أن الحصة المخصصة لحجاح المؤسسات العمومية هذه السنة “ضيئلة” نظرا لمحدودية الحصة المخصصة للحج عموما في موريتانيا.

وتابع الوزير: “كل ذلك حتم أن يطبق نظام الأسبقة على هؤلاء، وبعض الذين سجلوا معنا متأخرين أمرناهم بالتمهل للحزم بانتظار التأشير مع إدراكنا التام للمسؤولية الكاملة عنهم”.

وتبلغ حصة موريتانيا هذا العام من الحجاج نحو 1585 حاجا.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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