نواذيبو.. بدء عملية تصحيح امتحان ختم الدروس الإعدادية

بدأت اليوم الأحد، عملية تصحيح امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية على مستوى ولاية داخلت نواذيبو، شمالي موريتانيا.

وقالت المديرية الجهوية للتعليم في ولاية داخلت نواذيبو، إن عملية التصحيح تجرى لأول مرة في نواذيبو بعد اتخاذ قرار لامركزية التصحيح هذا العام.

ودعا المدير الجهوي طواقم التصحيح خلال الاجتماع إلى ضرورة العمل وفق المنهج التربوي وحسب مقتضيات العمل التقويمي.

وبحسب المديرية الجهوية للتعليم، فإن عملية تصحيح الامتحانات ختم دروس الإعدادية ستنتهي خلال أيام.

وكانت امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية قد أجريت بداية هذا الشهر بمشاركة أكثر من 70 ألف مترشح من بينهم 34421 يشاركون في المسابقة عن طريق المدارس النظامية، و18696 مترشحا حرا، و18609 من المدارس الخصوصية.

واعتمدت الوزارة منهجية جديدة هذه السنة بخصوص الامتحانات الوطنية، تقضي بتسيير مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية من حيث الأسئلة والتصحيح على مستوى الولايات، وبالنسبة لشهادة ختم الدروس الإعدادية من حيث التصحيح فقط.