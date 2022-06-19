موريتانيا تسجل أمطارا متفاوتة في جميع الولايات

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تسجيل، تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار في جميع ولايات موريتانيا في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف نفس المصدر أن مقاييس الأمطار كسرت حاجز 100 مم في قرية اكفافه افلان التي وصلت فيها 115 مم، فيما بلغت في قرية ودجى بوصيابى في ولاية كركول 75مم.

وجاءت المقاييس على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

امبيكت لحواش……………….01 مم

آمرج ……………………………… 16 مم

السليمانيه………………………..22 مم

ولاته……………………………….. 18 مم

كلب اجمل………………………..30 مم

انواودار……………………………48 مم

اعوينات الراجاط……………… 10 مم

دجيكني…………………………… 04 مم

منت احميديت………………….03 مم

لعوينات…………………………….03 مم

اقليك اهل امحمد………………10 مم

المطار……………………………… 12 مم

النعمه………………………………. 01 مم

الشاميه……………………………..15 مم

العين…………………………………. 03 مم

ام اعشيش…………………………… 14 مم

اتويجيلت اهل عباد……………….25 مم

افيرني………………………………….. 20 مم

اجمانيه ………………………………….. 10 مم

لبنيباريه…………………………………….07 مم

كادل…………………………………………15 مم

المبروك…………………………………….. 04 مم

بدر السلام ………………………………… 09 مم

المبارك ……………………………………….. 15 مم

الحوض الغربي :

تامشكط ………………………………….. 02 مم

اقليك اهل اودجه……………06 مم

ترمسه……………………………..40 مم

ام لمحار………………………….15 مم

اتريدات………………………….10 مم

تيمزين…………………………..18 مم

لعصابة :

هامد…………………………………24 مم

طفره…………………………………14 مم

كاراله…………………………………08 مم

تاكعيسيت…………………………05 مم

اودي الطلابه……………………36 مم

كنكوصه………………………….04 مم

لعويسي……………………………20 مم

كرو…………………………………….53 مم

الغايره………………………………30 مم

اكريكد الشارب………………..28 مم

بومديد……………………………06 مم

الكمبه…………………………….05 مم

الرك……………………………….07 مم

ابروده……………………………15 مم

لفطح……………………………05 مم

كيفه……………………………..27 مم

احسي الطين……………….50 مم

كامور…………………………30 مم

اقليك اهل ايده…………40 مم

تقاده اريجي…………………60 مم

ابلهراتك……………………….20 مم

بودراعه……………………….48 مم

الصبار………………………..50 مم

النعم2…………………………35 مم

امصب اكجول……………..85 مم

تاهميره……………………….15 مم

اقليك الشيخ مودي…………….31 مم

اكفافه افلان………………………115 مم

فنتشلي1…………………………40 مم

بودراعه اهل الشيخ…………20 مم

كيكيه…………………………….25 مم

دار العافيه……………………50 مم

ميساح……………………….60 مم

افام لخذيرات…………………14 مم

تشيت اهل لمير……………30 مم

مقطع اسفيره……………….25 مم

الرشيد……………………………55 مم

ديساق…………………………15 مم

فنشلي2……………………….40 مم

شنقيطي………………………..12 مم

انواملين………………………..68 مم

القنزاله…………………………..60 مم

بير البركه………………………..28 مم

كنكله……………………………….20 مم

السياله…………………………..15 مم

ام اتويزيه………………………55 مم

بركه………………………………39 مم

كيفا………………………………..25 مم

باميره……………………………..17 مم

كوركول :

كيهيدي……………………………32 مم

فتاح الخير……………………..70 مم

لكصيبه…………………………..47 مم

كورجومه………………………..51 مم

ودجى بوصيابى……………..75 مم

لكريكره…………………………32 مم

العكريش…………………….33 مم

اتشوتش…………………….55 مم

السيال كابابى……………52 مم

نيرى والو……………………09 مم

اولوم نيرى…………………30 مم

دجول………………………..60 مم

سنتشو……………………..18 مم

تجمع افدجار……………..04 مم

امبود………………………..18 مم

الركنه……………………….15 مم

تارنكه……………………..33 مم

اوشيكش………………..10 مم

اولاد الحاج……………..25 مم

لحرش………………………25 مم

احسي احمد طالب……….15 مم

اجخ……………………………..05 مم

اندجدجبني كاندكا……….56 مم

بتك اهل اليماني…………65 مم

الفدره………………………….15 مم

اودي لوط…………………..02 مم

ادباي البطحه…………….04 مم

اودي لحديد………………21 مم

ول الرامي……………….33 مم

التوميات…………………58 مم

اجريكايه………………….81 مم

تيفوندى سيفى……….04 مم

ارويبينه2…………………20 مم

لمقيس………………….08 مم

دندي………………………05 مم

الراحه……………………..25 مم

بوكدره……………………22 مم

مونكل…………………..12 مم

بوكول…………………….04 مم

الوئام……………………07 مم

اهل الشيخ ول امني……..15 مم

اهل عمار ول اعلي…………45 مم

بالديزكن………………….30 مم

تابلنكه……………………50 مم

دجوندي………………..21 مم

كانكي………………….96 مم

بودامي……………….30 مم

دجيبابه……………….12 مم

والي……………………..06 مم

بيلكه……………………20 مم

امباركو………………..03 مم

صانييى………………40 مم

كمبو…………………..60 مم

مقامه…………………04 مم

اتويجيله………………15 مم

ادجانكارا………………11 مم

برلي……………………03 مم

تيكوبرا…………………15 مم

دولل…………………..08 مم

دار اللام 2 ……………….15 مم

كوب اهل اليماني…….35 مم

لبراكنه :

مال………………………04 مم

ابلخطاير……………..05 مم

اظليم………………..04 مم

بوفل…………………05 مم

ومبيده……………..03 مم

الدار الخظره………02 مم

روتي………………….02 مم

دار البركه……………08 مم

لمكيرنات……………25 مم

ارويمدي محمد عثمان…10 مم

امبان……………………….20 مم

باكودين…………………37 مم

انيابينه……………………15 مم

سورومالى……………….35 مم

افوندو…………………..25 مم

امبيديعه…………………..20 مم

الواسطه…………………..15 مم

الاك………………………….06 مم

دجونابه…………………………29 مم

شكار كادل………………….20 مم

طرطوكل…………………….30 مم

بوحديده………………………15 مم

الطنطان……………………..20 مم

سنتشان دجما…………….08 مم

ادباي الحجاج………………15 مم

بشامه………………………..18 مم

عاتن بالقربان…………….20 مم

بال كاودي……………..20مم

اجخ……………………………….20 مم

لمبقدد……………………..05 مم

اولاد ياره………………..04 مم

تمباره…………………….32 مم

اكني اهل الشيخ……08 مم

علب اجمل…………………10 مم

العزلات…………………….05 مم

امبرمص………………….10 مم

بابابى……………………….09 مم

هايرى امبار………………06 مم

النواره……………………..15 مم

المتريكعه…………………07 مم

الفرع……………………….08 مم

تادجوكل………………….07 مم

المدينه………………….06 مم

لعليبات…………………25 مم

موندي…………………..05 مم

دار النعيم………………24 مم

واد امور………………..26 مم

محمد الزين………….40 مم

برلت ادينب…………..22 مم

لردي………………………28 مم

اترارزه :

معط ملانه……………….16 مم

تمبيالي…………………….10 مم

انعيمات…………………….02 مم

لكصيبه 2 …………………..10 مم

اللكات…………………………08 مم

روصو…………………………..06 مم

اندجاكو………………………..31 مم

ابدن…………………………….20 مم

ادرار :

شوم ……………………………03 مم

انتيركنت……………………….24 مم

وادان……………………………79 مم

اوجفت…………………………07 مم

شنقيطي……………………..62 مم

المعدن………………………..24 مم

بوعبون………………………..38 مم

داخلت انواذيبو :

انوامقار………………………33 مم

لقريكات……………………08 مم

تكانت :

لتفتار……………………….18 مم

اشويبير……………………50 مم

السياسه 1…………………41 مم

عركوب توروكيليم………….10 مم

تجكجه…………………………05 مم

اكفان 1………………………06 مم

انبيكه…………………………10 مم

اربيطات سد البركه………..12 مم

ادبلكي……………………….25 مم

الرشيد……………………….02 مم

تيريت……………………….07 مم

فرع التمات………………02 مم

لخشب………………………65 مم

لحويطات…………………..02 مم

اشرم…………………………..16 مم

القديه………………………..06 مم

اودي امجبور………………16 مم

كيدي ماغه :

قابو……………………………..18 مم

ازنيكي افلان……………….14 مم

لمبقدد………………………04 مم

المسلم……………………….10 مم

الكتان…………………………14 مم

سلوقو…………………….35 مم

المصكول…………………06 مم

اماكه اهل المختار……..14 مم

اهل عيس باب…………11 مم

الشيه 2…………………….04 مم

واد انعاج…………………..15 مم

بؤته……………………..18مم

كنكو…………………………05 مم

كوراي……………………….41 مم

بوتنده……………………..27 مم

امبالت اهل باريك…….14 مم

امباله المركز……………15 مم

دجاكيلي…………………59 مم

الاسلام………………….50 مم

بولحيه…………………..06 مم

بجدور………………….44 مم

لودي…………………….20 مم

لعوينات………………..45 مم

لكليبيه…………………….33 مم

اكوينيت…………………..32 مم

النبيه…………………30 مم

اندوملي اهل موسى…………55 مم

ول ينج………………..49 مم

اودي اجريد……………..45 مم

كرفافه………………..50 مم

لبحيره…………………53 مم

تقاده………………….10 مم

متعيلك ادباي…………….04 مم

لعبلي…………………25 مم

حاسي البكره…………….14 مم

اوذن لفرص……………..13 مم

كدجول………………..20 مم

اهل المين………………57 مم

ازويره دجام جام…………..07 مم

راص الفيل……………..20 مم

بوعنز…………………17 مم

دافور…………………41 مم

بوكربه………………..20 مم

ومبو…………………45 مم

ول الرامي تادريصه…………20 مم

صانيى دجيري……………43 مم

سيلبابي………………26 مم

الخشبايه……………….08 مم

حمد الله……………….20 مم

دانكرمو………………..12 مم

كلينكمو………………..25 مم

اهل صمب……………..02 مم

تاشوط………………03 مم

اجار اهل سالم……………03 مم

حاسي شكار…………………07 مم

اهل يربه……………….14 مم

اهل ابريك………………40 مم

دجاليبه………………..50 مم

بايدجام………………..12 مم

أهل سكاب………………06 مم

الملكه…………………02 مم

ول امبني ادباي…………..39 مم

تشليت دجيبابه…………….24 مم

الطبال4………………..20 مم

الجديده………………..12 مم

انخيله 1……………….23 مم

عر………………….22 مم

لحرج…………………07 مم

بوقربه………………..26 مم

العداله…………………04 مم

امبيديع اساقه…………….08 مم

ادرك الطلح……………..15 مم

تيرس زمور:

اتواجيل………………..05 مم

افديرك………………. 06 مم

اينشيري:

اكجوجت……………… 18 مم

بالنشاب ……………… 40 مم

لجواد……………….. 60 مم

انواكشوض الغربيه:

الولايه…………………02 مم

تفرغ زينه…………….. 04 مم

لكصر…………………05 مم

انواكشوط الجنوبيه:

عرفات ……………….05 مم

الميناء…………………05 مم

الرياض………………..04 مم