عمدة وادان: الأمطار أدت إلى تشرد بعض الأسر

قال عمدة وادان محمد محمود ولد اميه، إن تساقط الأمطار ليل السبت/الأحد في مدينة وادان أدت إلى تشرد بعض الأسر بعد أن جرفت المياه منازلهم.

وأضاف ولد اميه في بيان اليوم الأحد، أن قلة هطل الأمطار على المدينة جعل السكان يشيدون منازلهم عند مجاري السيول، ما أدى إلى سقوط الكثير منها.

وبحسب العمدة، فإن المتضررين من الأمطار لجؤوا إلى المبيت عند الجيران، داعيا إلى تقديم دعم “السكان المنكوبين“.

وطالب العمدة السلطات بإغاثة المتضررين الذين جرفت المياه منازلهم، وبتوفير مساكن مؤقتة للأسر في انتظار تشييد منازلهم.

قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، إن مقاييس الأمطار سجلت هطل كميات من أمطار “قوية” على مدينة وادان في ولاية أدرار، شمالي موريتانيا، وصلت إلى 79 مم.

وأَضافت الهيئة خلال متابعتها لهطل أمطار على عدد من المناطق في موريتانيا ليل السبت/الأحد، أن تساقطات مطرية غزيرة شهدتها مدينة وادان عند الساحة الحادية عشر بالتوقيت المحلي.