الأمم المتحدة تخفض مساعداتها الغذائية في أفريقيا

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أنّ “اللاجئين في شرقي أفريقيا وغربها سيتلقون حصصاً غذائية أقل بسبب زيادة الطلب ونقص التمويل”.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنّ “ثلاثة أرباع اللاجئين في شرقي أفريقيا المدعومين من برنامج الأمم المتحدة واجهوا خفضاً في حصصهم الغذائية بنسبة تصل إلى 50%، فيما كان اللاجئون في إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا الأكثر تضرراً”.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: “نحن مجبرون على اتخاذ قرار موجع بخفض الحصص الغذائية للاجئين الذين يعتمدون علينا في بقائهم”، مشيراً إلى أنّ “الموارد المتاحة لا يمكنها مواكبة الطلب المتزايد على الغذاء في كل أنحاء العالم”.

ولفت بيزلي إلى أنّه “في غرب أفريقيا، وتحديداً في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، خفّض برنامج الأغذية العالمي حصصه بشكل كبير”، محذّراً من اضطرابات وشيكة في أنغولا وملاوي وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزيمبابوي.