والي آدرار: الأمطار لم تخلف أي خسائر بشرية في وادان

قال والي آدرار جاك عبد الرزاق، إن مدينة وادان لم تسجل فيها أي خسائر بشرية جراء الأمطار التي شهدتها ليل السبت/الأحد.

وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن الأمطار أدت إلى انهيار بعض المنازل الطينية، وتعطل المضخة المائية في قرية“أنوج“، وانجراف التربة في الممر الجبلي عند مدخل المدينة بسبب السيول.

وأكد ولد عبد الرزاق أنه أعطى أوامر للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي بتعجيل إصلاح الممر الجبلي لفك العزلة عن المدينة.

ودعا الوالي الجهات المعنية إلى ضرورة إصلاح النقطة المائية التابعة لقرية “أنوج“، في أسرع وقت، خصوصا أنها النقطة المائية الوحيدة التي تزود القرية بالماء الصالح للشرب.

وأشار إلى أن لجانا محلية توجد في المناطق المتضررة من الأمطار في الولاية لجرد كافة الخسائر المادية الاي خلفتها الأمطار.

وتأتي تصريحات الوالي بعد إطلاق عمدة مدينة وادان محمد محمود ولد اميه نداء استغاثة إلى السلطات من أجل التدخل وتقديم مساعدات للأسر “المنكوبة“.

وقال ولد اميه، إن الأمطار أدت إلى انهيار عشرات المنازل بعد أن جرفت السيول بيوتهم مما اضطروا إلى “المبيت مع جيرانهم“، وفق تعبيره.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا قد قالت، إن مقاييس الأمطار سجلت هطل كميات من أمطار “قوية” على مدينة وادان في ولاية أدرار، شمالي موريتانيا، وصلت إلى 79 مم.

وأَضافت الهيئة خلال متابعتها لهطل أمطار على عدد من المناطق في موريتانيا ليل السبت/الأحد، أن تساقطات مطرية غزيرة شهدتهامدينة وادان عند الساحة الحادية عشر بالتوقيت المحلي.