وزارة الداخلية: لم تسجل أي أضرار بشرية إثر أمطار ودان

قالت وزارة الداخلية إنها لم تسجل أي أضرار بشرية إثر أمطار “معتبرة” سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مدينة وادان، شمالي موريتانيا.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة، مساء اليوم الأحد، أعلنت فيه أن الأمطار التي سجلت في وادان “خلفت بعض الخسائر المادية المحدودة”.

وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية “شرعت فجر اليوم في متابعة وتقييم الأوضاع، ومباشرة كل ما من شأنه أن يخفف من تأثير هذه الأمطار على الساكنة”.

وأضافت أن السلطات “عبأت لذلك الغرض كافة الوسائل”، مشيرة إلى أن السلطات الإدارية لولاية آدرار “توجد في عين المكان للاطلاع والمتابعة عن كثب”.

وخلصت إلى أنه “في ظل هذه الظروف الناجمة عن التساقطات المطرية، وغيرها من الظروف التي قد تغير الحياة الطبيعية للمواطنين تحت أي طارئ مهما كان نوعه، فإن وزارة الداخلية واللامركزية تطمئن الجميع على أن السلطات العمومية، ستظل على كامل الجاهزية خدمة للمواطنين ومتابعة لأوضاعهم”.

وكان عمدة وادان قد أعلن أن الأمطار أدت إلى تشرد بعض الأسر بعد أن جرفت المياه منازلهم، وأضاف أن قلة هطل الأمطار على المدينة جعل السكان يشيدون منازلهم عند مجاري السيول، ما أدى إلى سقوط الكثير منها.

وبحسب العمدة، فإن المتضررين من الأمطار لجؤوا إلى المبيت عند الجيران، داعيا إلى تقديم دعم “السكان المنكوبين”.

في غضون ذلك، قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن مقاييس الأمطار وصلت إلى 79 مم في المدينة التي ظلت لسنوات تعاني الجفاف.

وأَضافت الهيئة خلال متابعتها لهطل أمطار على عدد من المناطق في موريتانيا ليل السبت/الأحد، أن تساقطات مطرية غزيرة شهدتها مدينة وادان عند الساحة الحادية عشر بالتوقيت المحلي.