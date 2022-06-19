App Store
أخبار

موريتانيا.. الدرك ينقذ منقبين قرب منطقة “تازيازت”

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

أنقذت وحدة الدرك المرابطة بمنطقة تازيازت مساء أمس السبت مواطنين ينشطون في مجال التنقيب عن الذهب، إثر تعطل سيارتهم بين كثبان رملية في منطقة تقع بين “تازيازت” ومقاطعة “بنشاب”.

وحسب المصادر فإن وحدة الدرك المتواجدة بمنطقة تازيازت تلقت بلاغا من مصلحة الطوارئ التابعة للدرك الوطني بوجود مواطنين في منطقة شبه معزولة وقد تقطعت بهم السبل، وأعطتهم إحداثيات المنقبين لإنقاذهم.

وأشارت المصادر فإن وحدة الدرك المتواجدة بالمنطقة تتوفر على الوسائل اللوجستية الضرورية للتدخل ووسائل مراقبة الحدود كما تمتلك وحدة للطوارئ تستقبل اتصالات المواطنين.

وكان الدرك قد طالب بتجنب الطرق غير المسلوكة أو المعبدة ، مشددا على ضرورة اصطحاب هاتف يعمل عبر “الستلايت” للإبلاغ عن الحالات الطارئة واصطحاب فرقعات ضوئية لليل كالألعاب النارية للاهتداء بها.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

والي آدرار: الأمطار لم تخلف أي خسائر بشرية في وادان

منذ 9 ساعات

موريتانيا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

منذ 10 ساعات

عمدة وادان: الأمطار أدت إلى تشرد بعض الأسر

منذ 13 ساعة

موريتانيا تسجل أمطارا متفاوتة في جميع الولايات

منذ 13 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى