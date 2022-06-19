موريتانيا.. الدرك ينقذ منقبين قرب منطقة “تازيازت”

أنقذت وحدة الدرك المرابطة بمنطقة تازيازت مساء أمس السبت مواطنين ينشطون في مجال التنقيب عن الذهب، إثر تعطل سيارتهم بين كثبان رملية في منطقة تقع بين “تازيازت” ومقاطعة “بنشاب”.

وحسب المصادر فإن وحدة الدرك المتواجدة بمنطقة تازيازت تلقت بلاغا من مصلحة الطوارئ التابعة للدرك الوطني بوجود مواطنين في منطقة شبه معزولة وقد تقطعت بهم السبل، وأعطتهم إحداثيات المنقبين لإنقاذهم.

وأشارت المصادر فإن وحدة الدرك المتواجدة بالمنطقة تتوفر على الوسائل اللوجستية الضرورية للتدخل ووسائل مراقبة الحدود كما تمتلك وحدة للطوارئ تستقبل اتصالات المواطنين.

وكان الدرك قد طالب بتجنب الطرق غير المسلوكة أو المعبدة ، مشددا على ضرورة اصطحاب هاتف يعمل عبر “الستلايت” للإبلاغ عن الحالات الطارئة واصطحاب فرقعات ضوئية لليل كالألعاب النارية للاهتداء بها.