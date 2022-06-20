مسلحون يقتلون 20 مدنيا في شمال مالي

قتل مسلحون عشرين مدنياً على الأقل السبت في قرى عدة تقع شمال مدينة غاو بشمال مالي، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة وآخر محلي وكالة فرانس برس الأحد.

وقال مسؤول في شرطة المنطقة لم يشأ كشف هويته في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن “إرهابيين مجرمين اغتالوا السبت ما لا يقل عن عشرين مدنياً في قرى عدة بمنطقة أنشاودج” التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال غاو.

وأكد مسؤول محلي مقتل 24 مدنياً، ناسباً الهجوم الى “إرهابيين”.

وتعاني جاو أعمال عنف منذ اندلاع النزاع في عام 2012 في مالي؛ حيث لم يُتح انتشار القوات الأجنبية لحل الأزمة الأمنية في بلاد شهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس/ آب 2020.

وفي عام 2015 وقع المتمردون المؤيدون للاستقلال في الشمال اتفاقات سلام مع الحكومة التي كانوا يحاربونها، لكن الاتفاق يواجه صعوبات على مستوى التطبيق. وإضافة إلى الجماعات المسلحة تنشط في غاو جماعات تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».