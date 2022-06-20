غزواني يشارك في الأيام الأوروبية للتنمية

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين إلى بلجيكا للمشاركة لحضور الأيام الأوروبية حول التنمية.

وودع ولد غزواني بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود والوزير الأمين العام لرئاسةالجمهورية والوزيرتين المستشارتين برئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدةلديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة جهة نواكشوط.

ويرافق ولد الغزواني وفد هام يضم كلا من:

– محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج

– أوسمان مامودو كان، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية

– إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية

– عبد الله اباه الناجي كبد، سفير موريتانيا في ابروكسيل

– الناني ولد اشروقه، مستشار برئاسة الجمهورية

– مولاتي بنت المختار، مستشارة برئاسة الجمهورية

– الحسن ولد أحمد المدير العام لتشريفات الدولة.