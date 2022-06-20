الأمطار توقف “مؤقتا” حركة قطارات الحديد في موريتانيا

تسببت الأمطار الغزيرة في جرف السكة الحديدة التي يسلكها قطار موريتانيا لنقل خامات الحديد من شمال البلاد، نحو الميناء المعدني لتصديرها نحو الأسواق العالمية.

وقال مراسل “صحراء ميديا” في مدينة ازويرات إن القطار القادم من مدينة نواذيبو، لم يستطع دخول قرية “اتواجيل”، الواقعة ما بين مدينتي شوم وافديرك.

وأضاف المراسل أن القطار توقف بسبب جرف الأمطار لمقطع من السكة الحديدية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) التي تتولى استغلال مناجم الحديد، وتسيير القطار ما بين المناجم والميناء المعدني.

ويعد هذا القطار هو الأطول في العالم، إذ يزيد طوله على كيلومترين، من القاطرات التي تحمل بخامات الحديد، كما يعد شريان حياة بالنسبة لسكان الصحراء الموريتانية على مدى أكثر من 700 كيلومتر.

وتساقطت كميات معتبرة من الأمطار في مناطق واسعة من شمال موريتانيا خلال اليومين الأخيرين، وذلك بعد موجة جفاف حادة.