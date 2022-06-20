بيم بنك يفتتح وكالة جديدة في سوق نواكشوط

افتتح المصرف الإسلامي الموريتاني (بيم بنك) وكالة جديدة في سوق العاصمة نواكشوط هي الأولى من نوعها والأقرب لأكبر الأسواق في موريتانيا.

وقال المصرف في إيجاز صحفي، إن الوكالة الجديدة تدخل ضمن استراتيجية المصرف “للقرب من الزبناء ووفاء بالتزاماته لدى البنك المركزي”.

كما أعلن أن المصرف استخوذ عليه رجال أعمال ومستثمرين موريتانيين من مجموعة تمويسل أفريقيا القابضة المعروفة باختصار (tah).

وقال المصرف إنه يسعى إلى مضاعفة عدد وكالاته خلال العام الحالي وذالك بافتتاح وكالات جديدة في كل من النعمة ،الطينطان، كيفه، روصو ، أزويرات ، الشامي، بوگى، وكيهدي.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تعزيز شبكة وكالات بيم بنك في نواكشوط وانواذيبو بافتتاح أربع وكالات جديدة في كل من المدينتين.

وبجسب المصرف فإن خطته الحالية تتضمن العمل على رقمنة شاملة لكافة خدمات واطلاق باقة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية الاسلامية.