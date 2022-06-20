موريتانيا.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج « مشروعي مستقبلي»

أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة من برنامج «مشروع مستقبلي» الهادف إلى مكافحة البطالة وخلق فرص العمل للشباب والنساء.

وقالت وزارة التشغيل إن الهدف من هذا البرنامج هو تمويل ومواكبة متعهدي المشاريع والأنشطة المدرة للدخل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما مجموعه 2000 مستفيد وذلك على عموم التراب الوطني?

وأضافت الوزارة أن طموح البرنامج هو اختيار أفضل الأفكار لإنشاء أو توسعة المؤسسات، على عموم التراب الوطني، والتي سيتم مواكبتها وتمويلها في ظل ظروف تفضيلية في إطار الشراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في موريتانيا.

وقالت الوزارة إن المرحلتان السابقتان من البرنامج أتاحتا تمويل ومواكبة 500 و 603 مستفيد على التوالي.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامجها أثار اهتماما كبيرا لدى الجمهور، لافتة إلى أنه جذب أيضا اهتماما من الشركاء الفنيين والماليين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية التي ستدعم هذا البرنامج من ابتداءً من العام الجاري.

وذكر مصدر لصحراء ميديا، أن الوكالة الفرنسية للتنمية، قررت دعم هذا البرنامج لمدة أربعة عوام.

وتعرف الوزارة برنامج «مشروعي مستقبلي» بأنه مبادرة منها لمساعدة رواد الأعمال الشباب الطموحين وقادة المشار يع القابلة للتحقيق. تهدف إلى تمكين الشباب، واستدامة المشاريع وخلق فرص العمل.