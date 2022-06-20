موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، و 7 حالاتشفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 732 فحصا على عموم البلاد، منها 659 فحصا سريعا (TDR) و 73 فحصا مخبريا (PCR).

وأوضحت الوزراة أن الحالات النشطة وصلت 99 حالة.

ووصل عدد الإصابات بكورونا منذ بدء الجائحة إلى 59310، من بينها 58229، حالة شفاء و982 حالة وفاة.