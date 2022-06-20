App Store
أخبار

موريتانيا.. 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة  الموريتانية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، و 7 حالاتشفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 732 فحصا على عموم البلاد، منها 659 فحصا سريعا (TDR) و 73 فحصا مخبريا (PCR).

وأوضحت الوزراة أن الحالات النشطة وصلت 99 حالة.

 ووصل عدد الإصابات  بكورونا منذ بدء الجائحة إلى 59310، من بينها 58229، حالة شفاء و982 حالة وفاة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. سقوط منازل وتعطل طرق جراء الأمطار

منذ 3 ساعات

مالي.. مجزرة وسط البلاد والرئاسة تعلن الحداد ثلاثة أيام

منذ 3 ساعات

موريتانيا.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج « مشروعي مستقبلي»

منذ 6 ساعات

بيم بنك يفتتح وكالة جديدة في سوق نواكشوط

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى