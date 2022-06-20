موريتانيا.. سقوط منازل وتعطل طرق جراء الأمطار

قالت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ في موريتانيا، اليوم الاثنين، إن الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام والساعات الأخيرة ، تسببت في انهيار بعض المنازل، كما تعطلت بعض الطرق.

وقال الوزارة إن الأمطار تسببت في تضرر جزئي في محور طريق الأمل الرابط بين «كرو» و «كامور» بولاية لعصابة شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن المصالح المختصة شرعت في أشغال إصلاح الطريق.

أما في ولاية كوركول، فقد تسببت الأمطار في انجراف جزء من طريق «كيهيدي- لكصيبة» ، عند مصب قرية «تولدي بالي «التابعة لبلدية كنكي».

وفي ولاية آدرار، كشفت اللجنة عن «تضرر كلي» لأربعة مساكن جراء الأمطار في مدينة وادان، بالإضافة لإضرار جزئية لبعض المنازل، كما تضرر الطريق الجبلي الرسمي للمدينة.

وقالت اللجنة إن والي إدرار وحاكمها قاما بجولة «إطلاع ومعاينة» للمدينة للوقوف على أوضاع السكان.

وأوصت اللجنة باستخدام الطريق الثانوي للمدينة للإعتماد عليه كحل مؤقت.

وفي مدينة شنقيط، سقط عدد من المساكن جراء الأمطار، وفق اللجنة.

وفي ولاية ولاية تكانت، أشارت اللجنة إلى تضرر خمس أسر ببلدة «أنوجهن» تابعة لمقاطعة المجرية، جراء الأمطار.

وقالت اللجنة إن فرقة من الجيش نقلت الأسر المتضررة إلى «مكان آمن» بإشراف من حاكم مقاطعة المجرية.

في السياق ذاته، انهارت أجزاء كبيرة من جسري «جيكي»و «عر» ببلدية عر بمقاطعة «ومبو».