 استئناف حركة قطار الحديد في موريتانيا

استأنف قطار موريتانيا الذي ينقل خامات الحديد من شمال موريتانيا، حركته قبل قليل ، بعد توقفه لمدة ساعات بعدما تسببت السيول في جرف السكة الحديدية.

وقال مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس زمور، إن أعمال الإصلاح الأضرار التي تسببت بها السيول على السكة الحديدية بين «شوم وتواجيل» انتهت قبل ربع ساعة.

وأضاف المراسل أن الأمطار أدت إلى وقوع حفرتين تحت السكة تبعدان عن بعضهما مسافة 100 متر، ويبلغ طول كل واحدة منهما حولي 25 مترا.

ويعد هذا القطار هو الأطول في العالم، إذ يزيد طوله على كيلومترين، من القاطرات التي تحمل بخامات الحديد، كما يع شريان حياة بالنسبة لسكان الصحراء الموريتانية على مدى أكثر من 700 كيلومتر.

وتساقطت كميات معتبرة من الأمطار في مناطق واسعة من شمال موريتانيا خلال اليومين الأخيرين، وذلك بعد موجة جفاف حادة.