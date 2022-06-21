بعثة كويتية تبحث تمويل مشروع تزويد كيفة بالماء

بدأت بعثة رفيعة المستوى من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لقاءات مع مسؤولين موريتانيين في العاصمة نواكشوط، في إطار التمهيد لتمويل المقطع رقم 4 من مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من النهر السنغالي.

والتقت البعثة التي يرأسها، مستشار أول اقتصادي في الصندوق، طارق يونس المنيس، أمس الاثنين بوزير المياه والصرف الصحي، في الحكومة الموريتانية، محمد ولد الطالب أعمر.

وستعاين البعثة خلال الأيام المقبلة، الأماكن المخصصة لإقامة المنشآت المائية المستخدمة في مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من النهر.

ويمول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المقطع الرابع من مشروع تزويد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من النهر الشغالي، بغلاف مالي يبلغ 66 مليون دولار أمريكي (20 مليون دينار كويتي).

ووافقت مجموعة من الصناديق والبنوك العربية، شهر مارس الماضي، على خطة تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه، وسط موريتانيا، بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من نهر السنغال، والذي سيكلف 317 مليون دولار جرى، توزيعها خلال اجتماع ترأسه الصندوق السعودي للتنمية في العاصمة الرياض، يوم السابع من شهر مارس الماضي.

وسيمكن هذا المشروع إلى غاية 2050، من تغطية حاجات 92 تجمعا سكنيا بمنطقة المشروع التي يقدر عدد سكانها في أفق 2035 بحوالي 550 ألف نسمة.

وقالت الحكومة الموريتانية، إن هذا المشروع من شأنه أن يحد من التفاوت الحاصل ما بين مستوى التغطية بالماء في الوسطين الريفي والحضري، مما يعتبر “خطوة هامة على طريق تحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة، وسيخلق 1000 فرصة عمل دائمة و 3000 فرصة عمل غير دائمة”.