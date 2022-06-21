الأمم المتحدة تدعم الثروة الحيوانيه في موريتانيا بـ4 ملايين دولار 

وقع وزير التنمية الحيوانية، محمد ولد اسويدات، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للإنماء في موريتانيا، آنتوني انكوروراني.

وتهدف الاتفاقية، التي يناهز غلافها المالي أربع ملايين دولار أمريكي، إلى دعم مشروع قدرات المنظمات المهنية الناشطة في مجال الثروة الحيوانية، وفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء ( الرسمية) .

وتروم الاتفاقية دعم تطوير خبرات المنظمات المهنية و تنظيمها من أجل الوصول إلى شريك فعلي للحكومة.

كما تسعى الاتفاقية لتطوير قدرات فنيي وأطر الوزارة من أجل مواكبة هذا المشروع في تنفيذ سياسات القطاع.

كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين المنظمات من بناء مقرات خاصة بها و تطوير آليات العمل الميداني.