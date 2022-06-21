App Store
أخبار

الأمم المتحدة تدعم الثروة الحيوانيه في موريتانيا بـ4 ملايين دولار 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

وقع وزير التنمية الحيوانية، محمد ولد اسويدات، أمس الاثنين،  اتفاقية تعاون مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للإنماء في موريتانيا، آنتوني انكوروراني.

وتهدف الاتفاقية، التي يناهز غلافها المالي أربع ملايين دولار أمريكي، إلى دعم مشروع قدرات المنظمات المهنية الناشطة في مجال الثروة الحيوانية، وفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء ( الرسمية) . 

وتروم الاتفاقية دعم تطوير خبرات المنظمات المهنية و تنظيمها من أجل الوصول إلى شريك فعلي للحكومة.

كما تسعى الاتفاقية لتطوير قدرات فنيي وأطر الوزارة من أجل مواكبة هذا المشروع في تنفيذ سياسات القطاع. 

كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين المنظمات من بناء مقرات خاصة بها و تطوير آليات العمل الميداني.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار على ثمان ولايات 

منذ 5 ساعات

الحكومة تبحث تقدم تنفيذ مشاريع القطاع الخاص في مجال الزراعة

منذ 5 ساعات

غزواني يعرض تنوع موارد موريتانيا الاقتصادية أمام الأوروبيين 

منذ 5 ساعات

بعثة كويتية تبحث تمويل مشروع تزويد كيفة بالماء

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى