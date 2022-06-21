موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطول أمطار على ثمان ولايات 

أعلنت الهيئة الموريتانية للأرصاد الجوية، توقعها سقوط أمطار ضعيفة إلى معتدلة على الحوضين ولعصابه وتكانت وجنوب آدرار ولبراكنة وكيديماغه وكوركل وجنوب اترارزة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضافت الهيئة في نشرتها، أن درجات الحرارة ستنخفض على عموم التراب الوطني، في حين ستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة.

وفي حالة الطقس لمدينة نواكشوط، ستكون الرياح معتدلة إلى قوية من شمالية إلى شمالية غربية، بينما ستكون الرؤية متأثرة قليلا بفعل الأتربة و ستكون السماء قليلة الغيوم.

أما وضعية البحر فستكون قليلة الاضطراب إلى مضطربة على طول الساحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، في حين سيتراوح علو موج البحر ما بين 0.5 إلى 1.25 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة:

بئر أم اكرين…………..18-35

إزويرات……………..24-36

أوجفت………….26-37

شنقيط………….26-36

أطار……………27-37

وادان………….26-37

اكجوجت………….26-36

انواذيبو…………..20-26

انواكشوط…………24 -31

بوتيلميت…………..25 -36

ألاك…………….25-37

مقطع لحجار…………24-36

بوكى…………….25-36

روصو…………….24-35

كيهيدي…………….26-36

مقامه………………26-36

إمبود………………26-36

سيلبابي……………..25-34

كيفه………………26-36

كنكوصه……………26-37

باركيول……………25-38

تجكجه…………….25-36

تيشيت…………….28-39

لعيون…………….27-36

النعمة……………..26-38

ولاته……………..28-39