أمطار في تسع ولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

سجلت السلطات الموريتانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، تهاطل كميات من الأمطار على تسع ولايات من البلاد.

ووفق ما أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، فإن الأمطار جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

امات لعكاريش …………………. 14 مم

برني …………………………. 17 مم

بدر السلام ………………………. 17 مم

المصكول لخظر …………………….. 89 مم

عدل بكرو ……………………….. 17 مم

باسكنو …………………………… 12 مم

الحاسي لبيظ ……………………….. 05 مم

فصالة ……………………………. 03

صونداج السالك ……………………… 40 مم

اسكره ………………………….. 27 مم

منت اجميديت ……………………. 45 مم

اجمانيه ………………………. 32 مم

دجيكني ………………………. 30 مم

السيفان ………………………. 30 مم

امرج ………………………. 25 مم

امرج الخير …………………… 31 مم

امرج البل ……………………. 18 مم

لحنيكات ………………………. 35 مم

ام اعشيش ………………….. 13 مم

ام اعشيش اهل عبدو …………….. 45 مم

الزرك ……………………… 05 مم

امريشه ……………………… 20 مم

تشليت لكور …………………. 26 مم

كصر البركه …………………. 15 مم

افيرني ……………………….22 مم

اطويل افلان ………………….. 25 مم

كادل ………………………. 14 مم

لبنيباريه …………………….. 10 مم

اعوينات ازبل …………………. 05 مم

اقليك اهل امحمد ………………. 10 مم

اتويجيلت اهل عباد ………………. 20 مم

ولاته ……………………… 01 مم

الدفعه ……………………….. 19 مم

تمبدغه ……………………… 35 مم

بو طلحايه ………………….. 20 مم

شرم الشيخ ………………… 11 مم

حاسي امهادي ……………… 40 مم

لقويركه …………………….. 30 مم

اطوييل …………………….. 10 مم

حاسي باب …………………… 45 مم

بوصطيله …………………… 67 مم

ديده قلي ……………………. 59 مم

لبحير ………………………….30 مم

ادشيره ………………………. 10 مم

المزوزيه ……………………. 20 مم

احسي القبره ………………….. 07 مم

بولكلال ……………………… 23 مم

لقليك ……………………….. 23 مم

الحوض الغربي:

البصره ……………………….. 45 مم

افلانيه ……………………….. 05 مم

اقليك اهل اودجه ………………… 08 مم

لعصابه :

كرو ………………………….. 26 مم

كامور ………………………. 40 مم

كيفا ……………………… 18 مم

الغايره ……………………. 20 مم

باميره …………………….. 21 مم

تقاده اريجي …………………. 30 مم

ابروده ……………………. 12 مم

لفطح ……………………. 13 مم

باميره 2 ……………….. 31 مم

ارظيظيع ……………… 16 مم

القبره …………………… 04 مم

اودي النص ……………….. 15 مم

ببقجه 2 …………………. 25 مم

لعويسي …………………. 04 مم

اهل اعبيد الله ……………… 15 مم

لبحير ………………….. 20 مم

دقفك …………………… 10 مم

ام اتويزيه …………….. 12 مم

السيال …………………. 20 مم

الرك ………………….. 10 مم

احسي الطين …………….. 05 مم

بومديد …………………. 14 مم

10لكديم …………………… 10 مم

الطارف …………………… 10 مم

الكمبه ………………………07 مم

تصلح ……………………. 15 مم

كنكله …………………….. 50 مم

لبراكنه :

دجونابه ……………………… 71 مم

واد امور ……………………. 64 مم

لردي ………………………. 60 مم

اقليك اهل محمد الفيث …… ………..50 مم

لكليبات …………………….. 35 مم

الطوبه …………………….. 23 مم

اقشوركيت ………………….. 30 مم

البلد الطيب ………………….. 36 مم

بغداد ……………………… 15 مم

بوغبيره ……………………… 25 مم

شكار ………………………. 61 مم

اترارزه :

بتلميت …………………….. 35 مم

النعيم ………………………… 45 مم

اجوير ………………………… 28 مم

اندومري ……………………. 45 مم

المتيسر ……………………. 47 مم

الغام الشمالي …………. 20 مم

تنقدج …………………… 25 مم

اجبيبلش ………………….. 20 مم

تيفيكين ……………………. 23 مم

النباقيه ……………………. 95 مم

العكريش …………………. 40 مم

واد الناقه …………………. 10 مم

اديني ………………………. 15 مم

اوليكات …………………… 55 مم

ادرار :

اطار ………………………… 30 مم

شوم ………………………. 09 مم

اكصير الطرشان ………. 29 مم

المعذر ……………………… 08 مم

عين اهل الطايع ……….. 12 مم

شنقيطي ………………….. 22 مم

لكراره ………………………… 60 مم

وادان …………………………. 09 مم

معدن العرفان ………………….. 20 مم

تونكاد ……………………… 82 مم

اوجفت …………………….. 33 مم

انتيركنت ………………….. 28 مم

المداح …………………….. 75 مم

بعبون ……………………. 72 مم

امحيرث ………………….. 79 مم

تكانت :

المجريه …………………… 33 مم

انبيكه …………………… 42 مم

تجكجه …………………… 08

انويدجهنه ………………… 30 مم

الرشيد …………………… 16 مم

اكفان 1 …………………. 10 مم

اكفان 2 ………………… 20 مم

الحويطات ……………….. 20 مم

القيروان …………………. 70 مم

ادروم …………………… 21 مم

سد البركه ………………… 14 مم

اشاريم ………………… ..40 مم

لحرج …………………… 06 مم

السياسه 1 ……………….. 15 مم

ادبلكي …………………. 16 مم

لخشب ………………… 04 مم

عركوب توروكيلين …………. 30 مم

اشويبير …………………… 18 مم

الفديه ……………………… 09 مم

السياسه …………………..27

كيدي ماغه:

المطار …………… 20 مم

دافور ……………… 40 مم

متعيلك المدن ……. 10 مم

متعيلك ادباي …….. 10 مم

التقاده ……………….. 10 مم

بالنعمان …………… 55 مم

بعنز ………………….. 01 مم

دجيو ………………….. 40 مم

راص الفيل …………. 25 مم

فرع الكتان ……………….. 25 مم

امبيديع اساق ……………. 10 مم

تيرس زمور :

ازويرات ……………………… 15 مم

بير ام اكرين …………….. 01 مم

افديرك …………………….. 01 مم

اينشيري:

اكجوجت ……………. 44 مم

لحريشه …………… 30 مم

الويبده ……………. 90 مم

ربط اهل كركوب …….. 80 مم

لجواد ………….. 12 مم

شلخت اهل مسكه ……….. 15 مم