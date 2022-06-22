وزارة التعليم العالي تجتمع بمديري المؤسسات التابعة لها

عقد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مولاي ابراهيم ولد مولاي إدريس، اليوم الأربعاء، اجتماعا برؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي.

وقالت الوزارة إن الأمين العام طالب بضرورة العمل على “انسياببة العلاقة بين الوزارة على المستوى المركزي والمؤسسات التابعة لها”.

،وشدد على ضرورة الحرص على احترام المساطر القانونية وتوخي الفعالية والجودة في الأداء.

ودعا الأمين العام رؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي إلى الإسراع في التعبير عن قدرات استيعاب المؤسسات حتى يتسنى للمصالح المركزية التحضير الجيد للسنة الجامعية القادمة في ظروف ملائمة، خاصة فيما يتعلق بالتوجيه والمنح.

وشدد الأمين العام على ضرورة التفاعل السريع مع مراسلات المصالح المركزية للوزارة وتقديم التقارير المطلوبة تنظيميا، وخاصة التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسات.

وقالت الوزارة إن عدد من رؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي تعهدوا بالالتزام بالتعليمات وطرحوا بعض المشاكل التي تواجهها مؤسساتهم.