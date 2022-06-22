وفد أمني إسباني يزور موريتانيا ويلتقي بمدير أمن الطرق

بدأ وفد من أمن الطرق الإسباني زيارة لموريتانيا، اليوم الأربعاء، تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع أمن الطرق الوطني الهادفة إلى “تحسين وتطوير أدائه”.

وأجرى الوفد الإسباني الذي يرأسه مدير التحقيقات في الحوادث المرورية خوان فرانسيسكو روسكو، مباحثات مع المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق محمد ولد لحريطاني، ركزت على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين في مجالات السلامة الطرقية.

ويسعى أمن الطرق في موريتانيا إلى تعزيز علاقات التعاون، والاستفادة من تجربة إسبانيا في مجال السلامة الطرقية.

وبحسب أمن الطرق، فإن برنامج زيارة وفد أمن الطرق الإسباني تشمل زيارة مقر الإدارة العامة للتجمع، والاطلاع على برامج التكوين بالمدرسة الوطنية للسلامة الطرقية.

كما سيؤدي الوفد زيارات ميدانية للإدارات الجهوية على مستوى ولايات نواكشوط.