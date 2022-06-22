لجنة الطوارىء: وفاة طفلين غرقا وسقوط عشرات المساكن جراء الأمطار

أعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، اليوم الأربعاء، وفاة طفلين غرقا في ولاية آدرار، وتسجيل عدد من الخسائر المادية المتفاوتة بسبب الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية، في كل من الحوض الشرقي ولعصابة وآدرار وداخلت نواذيبو.

وفيما يلي نص نشرة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ:

الأضرار والتدخلات بتاريخ 22 يونيو 2022:

*الحوض الشرقي :

*مقاطعة أمرج :

_الأضرار

– سقوط بيت من الاسمنت قيد البناء ، وتضرر أحد الأعرشة.ونفوق 8 شياه ،

*لعصابة :

مقاطعة كيفة :

بلدية الملگة :

قرية اكفافه:

*الأضرار

– سقوط 23 كوخا

– خسائر متفاوتة في 04 منازل من الطين.

– نفوق 15 شاة

– طمر الآبار التقليدية، مصدر شرب ساكنة القرية

*التدخلات

-تمت المعاينة وتقييم الأضرار من قبل لجنة المقاطعة.

*آدرار :

*مقاطعة أطار :

*بلدية آطار

– وفاة طفل غرقا في بركة مياه بالمدينة.

*مقاطعة أوجفت

*بلدية العين الصفره

– وفاة طفل غرقا.

*ولاية داخلت انواذيبو :

*مقاطعة الشامي :

*بلدية اتميميشات:

– سقوط 10 منازل وجزء من بيت المحظرة ، كما غمرت السيول بعض الاكواخ.

*تكانت :

*مقاطعة تجكجة

*مركز الرشيد الإداري

*قرية أشاريم

– سقوط 6 غرف من الطين.

– نفوق 8 شياه.

*تيرس زمور:

* مقاطعة افديرك

– تعرض السكة الحديدية لأعطاب في أماكن متعددة منها،جراء الأمطار.

* التدخلات:

تم التغلب على أغلب الأعطاب ما عدا الجزء الرابط بين مدينة ازويرات و كلب الغين الذي ينتظر أن يتم إصلاح أعطابه خلال 24ساعة.