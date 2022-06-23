وزارة الزراعة: الأمطار لم تؤثر على حملة حصاد الأرز

قالت وزارة الزراعة الموريتانية، إن عمليات الحصاد في الحملة الصيفية لزراعة الأرز هذا العام، تسير بشكل جيد، وقد بدأت بشكل طبيعي في الولايات الثلاث المعنية (اترارزة-لبراكنة- كوركل)،

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التساقطات المطرية، لم تشكل خطرا على عمليات الحصاد حتى الآن، خاصة في ولايتي اترارزة ولبراكنه، فيما تأثرت بعض المزارع القروية على طول وادي كوركل، بسبب الأمطار وارتفاع منسوب مياه الوادي وتدفقها.

إن حصاد الحملة الصيفية لزراعة الأرز وصل إلى أكثر من %20 في ولاية اترارزة، وما زال في بدايتها في ولايتي لبراكنة وكوركل.

وأشارت إلى أن المساحات المزروعة في هذه الحملة، تقدر بما يقارب 000 41 هكتار، منها أزيد من 36000 هكتار في ولاية اترارزة ، وأزيد من 1700 هكتار في ولاية لبراكنة وحوالي 3100 هكتار في ولاية كوركل.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن عمليات الحصاد في ولاية اترارزة، تعتمد على الحاصدات فيما يعتمد جل مزارعي الأرز في ولايتي لبراكنه وكوركل على الطرق اليدوية للحصاد.

وقالت الوزارة إنها أوفدت بعثات فنية للمناطق المزروعة بالأرز في ولايات اترارزة، لبراكنه وكوركل، وذلك للإطلاع على وضعية المزارع والتعرف عن قرب على الإجراءات التي قيم بها حتى الآن لضمان موسم حصاد ناجح.