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يونيسف: سوء التغذية يعرض 8 ملايين طفل لخطر الموت

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إن نحو 8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وأقل، يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية في مرحلة الطفولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت اليونيسف في تقرير صدر اليوم الخميس، أن الأطفال الأكثر تضررا يعيشون في 15 بلدا ويعانون حاليا من نقص الأغذية، وأن من بين هذه البلدان أفغانستان وإثيوبيا وهايتي، وكلها تحتاج إلى مساعدات غذائية وطبية فورية.

وأضافت المنظمة أن عدد الأطفال الذين ينزلقون نحو منعطف الخطر بسبب سوء التغذية يتزايد كل دقيقة.

ومن بين المشاكل التي شملها التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك استمرار الجفاف في العديد من البلدان بسبب تغير المناخ والآثار المستمرة لجائحة فيروس «كورونا».

وأوضحت اليونيسف أنه ينبغي تجميع حزمة من المساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار لتفادي هذه النتائج.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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