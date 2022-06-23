أمطار متوسطة إلى خفيفة في ثلاث ولايات موريتانية

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية الموريتانية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الــ 24 ساعة الماضية، هطل كميات من الأمطار في مناطق من ولايات الحوض الشرقي، ولعصابه، وكيدي ماغه، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

فصاله………………….24 مم

المصكول لخظر…………….15 مم

تشليت لكور………………15 مم

بدر السلام……………….12 مم

آسكره………………….11 مم

لحسي لبيظ……………….10 مم

عدل بكرو………………..07 مم

افيرني………………….07 مم

باسكنو………………….06 مم

اجمانيه………………….05 مم

امبري الدلاح………………04 مم

المبروك…………………04 مم

منت احميديت………………03 مم

دجيكني………………….02 مم

ام ارزيكه………………..02 مم

لعصابه:

الخلوه…………………..06 مم

تناهه…………………..02 مم

كنكوصه…………………02 مم

كيدي ماغه:

تاشوط………………….30 مم

واعرت اهل لكحل……………30 مم

كوراي………………….22 مم

أهل الحسن……………….15 مم

أهل يربه………………..13 مم

الملكه…………………..12 مم

الخشبايه…………………11 مم

بوكي دجام……………….10 مم

ومبو…………………..08 مم

بوتنده…………………..08 مم

غابو…………………..06 مم

دجاليبه………………….06 مم

ابروجه………………….06 مم

عر……………………06 مم

الطبال 4………………..05 مم

كنكو…………………..04 مم

ارتمو…………………..04 مم

دجالا…………………..04 مم

أجار أهل سالم……………..04 مم

حاسي شكار……………….03 مم

حمد الله…………………02 مم

اكينكمو………………….02 مم

سيلبابي…………………01 مم.