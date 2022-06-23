منتخب موريتانيا يتقدم 3 مراكز في تصنيف “الفيفا”

احتل المنتخب الموريتاني لكرة القدم “المرابطون”، المركز 110 عالميا، في التصنيف الشهر الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ومكن فوز موريتانيا وتعادلها في مبارتيها الأخيرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، من التقدم ثلاثة مراكز، من 113 في آخر تصنيف صادر عن الفيفا، إلى المركز 110 حاليا.

وعلى صعيد المنتخبات العربية يأتي المنتخب المغربي الأول في الـ 22 عالمياً، يليه المنتخب التونسي المركز 30، ثم المنتخب المصري في المركز 40، والجزائري في المركز 41.

عالميا.. حافظ المنتخب البرازيلي على الصدارة، وبقي المنتخب البلجيكي ثانياً، فيما تقدم المنتخب الأرجنتيني للمركز الثالث، وتراجع المنتخب الفرنسي للمركز الرابع، وبقي منتخب إنجلترا خامسا.