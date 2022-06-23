بعد محاولته الفرار.. توقيف سنغالي بتهمة قتل مواطن موريتاني

أوقفت فرقة من الدرك الموريتاني أمس الأربعاء، سنغاليا يشتبه في أنه متورط في جريمة قتل وقعت على الطريق الرابط بين جدر المحكن وروصو، جنوب غربي موريتانيا، وفق مصادر خاصة لصحراء ميديا.

وقالت المصادر إن المواطن السنغالي الموقوف يعمل “راعي غنم”، قادت التحريات إليه في جريمة قتل مواطن موريتاني في نفس المنطقة، عثر على جثته مرمية على قارعة الطريق.

وأضافت نفس المصادر أن السنغالي أوقفته فرقة الدرك وهو يستعد لعبور النهر نحو الأراضي السنغالية، من منطقة قرب “كامور”.

وحسب المصادر فإن المشتبه فيه اعترف خلال التحقيقات معه بارتكاب “جريمة القتل”، ويوجد الآن لدى فرقة الدرك بمدينة روصو في انتظار إحالته إلى وكيل الجمهورية.