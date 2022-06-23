App Store
أخبار

بعد مشاركته في مؤتمر أوروبي للتنمية.. غزواني يعود لانواكشوط

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
الوزير الأول يستقبل غزواني (صحراء ميديا)

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس إلى نواكشوط قادما من بروكسيل (بلجيكا)، بعد حضور الأيامالأوروبية حول التنمية.

وكان الرئيس الموريتاني، قد قال في كلمة له خلال المؤتمر إن موريتانيا تتمتع بموارد اقتصادية متنوعة وكبيرة وأنها تسعى إلى إقامة شراكات من أجل استغلال هذه الموارد وتحويلها إلى مصدر للنمو.

وأضاف ولد الغزواني، خلال كلمة ألقاها خلال الأيام الأوروبية للتنمية في بروكسيل إن استراتيجية البوابة العالمية التي أطلقها الاتحادالأوروبي في أهدافها تترجم تقاطعا كبيرا بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن موريتانيا ترتبط بعلاقات قوية ومتنوعة مع الاتحادالأوروبي.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

وزير الداخلية يعلق على وثيقة “الخارطة السياسية” وترخيص الأحزاب

منذ 3 ساعات

توقيف 13 مهاجرا غينيا حاولوا التسلل لانواكشوط

منذ 4 ساعات

بعد محاولته الفرار.. توقيف سنغالي بتهمة قتل مواطن موريتاني

منذ 7 ساعات

منتخب موريتانيا يتقدم 3 مراكز في تصنيف “الفيفا”

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى