بعد مشاركته في مؤتمر أوروبي للتنمية.. غزواني يعود لانواكشوط

عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس إلى نواكشوط قادما من بروكسيل (بلجيكا)، بعد حضور الأيامالأوروبية حول التنمية.

وكان الرئيس الموريتاني، قد قال في كلمة له خلال المؤتمر إن موريتانيا تتمتع بموارد اقتصادية متنوعة وكبيرة وأنها تسعى إلى إقامة شراكات من أجل استغلال هذه الموارد وتحويلها إلى مصدر للنمو.

وأضاف ولد الغزواني، خلال كلمة ألقاها خلال الأيام الأوروبية للتنمية في بروكسيل إن استراتيجية البوابة العالمية التي أطلقها الاتحادالأوروبي في أهدافها تترجم تقاطعا كبيرا بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن موريتانيا ترتبط بعلاقات قوية ومتنوعة مع الاتحادالأوروبي.