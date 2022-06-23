جمعية “أم المساكين” تطلق حملة تبرع لكفالة 30 يتيمًا

أطلقت جمعية أم المساكين الخيرية، أمس الأربعاء، حملة تبرع لكفالة ثلاثين يتيمًا، نجحت في يومها الثاني في توفير الكفالة لثمانية فقط، موجهة نداء إلى الموريتانيين للانخراط في التبرع.

الجمعية التي تأسست قبل شهرين، قالت إن الحملة ستغلق يوم غد الجمعة، داعية الجميع إلى زيارتها في مقرها في العاصمة نواكشوط، لدعم الحملة.

ونشرت الجمعية معلومات تتعلق بطبيعة الكفالة، موزعة إلى كفالة دائمة (15 ألف أوقية قديمة لكل شهر، وعشرة آلاف كذلك)، كما توجد كفالة غير دائمة (السهم عشرين ألف أوقية وكسوة العيد خمسة آلاف).

ودعت الجمعية العائلات إلى التبرع بالأمتعة القديمة مثل الملابس والأفرشة والأحذية والأجهزة والعطور.

ومن المقرر وفق ما أعلن القائمون عليها، أن ينظم حفل في ختام حملة التبرع لإعلان النتائج النهائية، سينعشه محاضرون ومتدخلون من الجمعية.

ونشرت الجمعية الأرقام المخصصة لإرسال التبرعات عليها وهي (49000526 بنكيلي / مصرفي – 49494254 بنكيلي / مصرفي).