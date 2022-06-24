المغرب يسهل للإجانب الحصول على التأشيرة الإلكترونية

قال مصطفى بايتاس، الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة المغربية قررت تسهيل منح التأشيرة الإلكترونية المغربية لعدد من الأجانب، منهم الحاصلون على إقامة شرعية في دول الاتحاد الأوروبي، وأميركا وأستراليا، والمملكة المتحدة واليابان وزيلندا الجديدة.

وأضاف بايتاس خلال مؤتمر صحافي أمس، إثر انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيكون بإمكان الأجانب التوجه بطلب عبر منصة رقمية للحصول على تأشيرة سريعة لولوج التراب المغربي، إما خلال مهلة لا تتعدى 24 ساعة، أو خلال 72 ساعة. مشيرا الى أنه لن يفرض على هؤلاء التوجه إلى القنصلية، بل فقط ملء الطلب، والحصول على تأشيرة رقمية مع أداء رسوم.

كما يطبق هذا الإجراء على الأجانب الحاصلين على تأشيرة شنغن، أو تأشيرات دول أميركا، وأستراليا وكندا، وزيلندا الجديدة، شريطة أن تكون تأشيرتهم سارية لمدة 90 يوما، وهؤلاء، يقول الوزير، سيكون بإمكانهم ملء طلب إلكتروني للحصول على تأشيرة.

وأوضحت وزارة السياحة في بيان أن هذا الإجراء لتعزيز ما قامت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال هيئاتها الوصية، من حيث الترويج للمغرب كوجهة، ومضاعفة الخطوط الجوية وتنويع العرض السياحي.

وأضاف البيان أن الهدف هو خلق تجربة سياحية إيجابية راسخة في الذاكرة، وذلك بدء من طلب التأشيرة إلى الإقامة السياحية.

وخلص البلاغ إلى أن الإجراءات التحفيزية لفائدة سياحة دولية مزدهرة تشهد تزايدا، فبعد رفع إجبارية اختبار فيروس كورونا، جاء دور إطلاق التأشيرات الإلكترونية لبعض البلدان المصدرة الرئيسية.