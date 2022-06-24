موريتانيا.. الحكم على مواطن شكك في “شرف عائلات” بالسجن

أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا أن محكمة ولاية نواكشوط الغربية أصدرت مساء أمس الخميس حكما على المتهم الخليل خيري، المعروف بالحسن سليمان بيدي بالسجن أربع سنوات، منهما سنتان نافذتان وغرامة مالية.

واشتهر ولد خيري بعد تداول مقاطع صوتية على «الواتساب» يشكك خلالها في شرف عائلات موريتانية، ورفعت هذه العائلات دعوى قضائية عليه، واعتقل الشهر الماضي بتهمة المساس بالسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية.

وحكمت المحكمة على ولد خيري بغرامة 4 ملايين أوقية قديمة مع إلزامه بالاعتذار للعائلات ودفعه للرسوم القضائية لصالح الخزينة العامة للدولة.

وبدأت موريتانيا مؤخرا في تطبيق قانون حماية الرموز الوطنية الذي يجرم المساس بالدولة وهيبة المواطن، وحكم قبل أسبوعين على عدة أشخاص بأحكام مشابهة.