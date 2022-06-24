الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين يصل المدينة المنورة

وصل الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين، والمكون من 420 حاجا، صباح اليوم الجمعة إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام الهجري 1443، عبر رحلة مباشرة من نواكشوط .

وكان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي،الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، قد أكد أثناء توديع الوفد أن الإجراءات التي اتخذت من أجل تأدية الحجاج الميامين لفريضة الحج هذا العام تمت في ظروف جيدة ، رغم ضيق الوقت، حيث عمل القطاع ككل على مدار الساعة وتمكن من تنظيم الحج هذا العام في غضون أسبوع أوعشرة أيام خلافا للسنوات الماضية قبل كوفيد 19 حيث كانت عملية تنظيم الحج تستغرق ثلاثة أشهر أو أربعة، حسب تعبيره.

وأشار الوزير أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن الحج هذه السنة في فترة وجيزة نظرا للظروف الصحية الناجمة عن كوفيد 19 وهو ما شكل تحديا بالنسبة لهم، مع أن هناك بعض الدول الإسلامية التي لم تستطع تنظيم الحج هذا العام نظرا لضيق الوقت، على حد تعبيره.

وستغادر بقية الأفواجالعاصمة تباعا باتجاه المدينة المنورة خلال اليومين القادمين.