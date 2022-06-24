الشامي.. الشرطة توقف “عصابة” متخصصة في “السرقة”

أوقفت الشرطة الموريتانية في مدينة الشامي، أربعة أشخاص يشتبه بهم في تنفيذ “عمليات سرقة وسطو مسلح” في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته، أمس الخميس، إن الإدارة الجهوية بولاية داخلت نواذيبو تمكنت من تفكيك “عصابة مسلحة” تتكون من أربعة أشخاص من بينهم أجنبيان في مدينة الشامي.

وأضافت، أن المشتبه بهم متخصصون في السرقة والسطو المسلح، وبيع واستعمال “المخدرات“، مشيرة إلى أن “العصابة” نفذت عدة عمليات سرقة تضمنت فك شفرة المخازن وتفكيك الأقفال، وتشغيل السيارات.

وأوضحت أن عملية توقيف المشتبه بهم تمت، الأحد الماضي، بينما كانوا يحاولون تنفيذ عملية سطو مسلح على منزل يملكه مستثمر أجنبي.

وقالت إن منزل المستثمر كان موضع مراقبة من طرف “العصابة” منذ بعض الوقت، مؤكدة أن أحد أفراد “العصابة” وصل من مدينة نواكشوط خصيصا “لتنفيذ عملية السطو على المنزل“.