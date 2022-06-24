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الشامي.. الشرطة توقف “عصابة” متخصصة في “السرقة”

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

أوقفت الشرطة الموريتانية في مدينة الشامي، أربعة أشخاص يشتبه بهم في تنفيذعمليات سرقة وسطو مسلحفي المدينة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته، أمس الخميس، إن الإدارة الجهوية بولاية داخلت نواذيبو تمكنت من تفكيكعصابة مسلحةتتكون من أربعة أشخاص من بينهم أجنبيان في مدينة الشامي.

وأضافت، أن المشتبه بهم متخصصون في السرقة والسطو المسلح، وبيع واستعمالالمخدرات، مشيرة إلى أنالعصابةنفذت عدة عمليات سرقة تضمنت فك شفرة المخازن وتفكيك الأقفال، وتشغيل السيارات.

وأوضحت أن عملية توقيف المشتبه بهم تمت، الأحد الماضي، بينما كانوا يحاولون تنفيذ عملية سطو مسلح على منزل يملكه مستثمر أجنبي.

وقالت إن منزل المستثمر كان موضع مراقبة من طرفالعصابةمنذ بعض الوقت، مؤكدة أن أحد أفرادالعصابةوصل من مدينة نواكشوط خصيصالتنفيذ عملية السطو على المنزل“.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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